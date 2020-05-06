رئيس دورتموند: لعب البوندزليجا بدون جماهير سيكون تحدِ كبير

أعلن المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني هانز يواخيم فاتسكه، عن ترحيبه الشديد بقرار الحكومة الألمانية بالسماح باستئناف مباريات البوندزليجا بداية من منتصف مايو الحالي.





وقال فاتسكه في بيان بعد إعلان الحكومة: "إن اللعب أمام المدرجات الفارغة يمثل تحديا كبيرا ، خاصة بالنسبة لنادي مثل دورتموند ، الذي يستمد الكثير من القوة من حماس جماهيره في الملعب".





واستدرك فاتسكه قائلا " ما كان من المجدي اقتصاديا السماح للأندية ببقاء الدوري الألماني معلقا حتى يتم السماح للمشاهدين بالعودة إلى الملاعب."





وأشار فاتسكه إلى أن الدوري سيستأنف بحذر، حيث قال "نحن في بوروسيا دورتموند ندرك بأن هناك مسؤولية كبيرة. مع علمنا أنه لا توجد ضمانات، فإننا سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أعلى مستوى ممكن من الأمان حتى لاتكون هناك إصابات جديدة بين اللاعبين و عائلاتهم."



