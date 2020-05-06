بعد نقلهم لفندق آخر.. العائدون من واشنطن: "شابوه لمستوى الخدمة"

حصلت " الفجر" على عدد من مقاطع الفيديو التي تنقل رأي العالقين العائدين من واشنطن يوم 2 مايو، بعد أن تصاعدت شكواهم من أحد الفنادق التي استقبلتهم لتطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يومًا، بعد نقلهم إلى فندق آخر.





وقال أدهم مجاهد: "كنت ضمن المقيمين في الفندق الذي استقبلنا بالبداية، والخدمة كانت سيئة، وتواصلنا مع مكتب وزارة السياحة في الغردقة، وفي القاهرة، وتم الاستجابة بنقلنا لفندق آخر".





وأضاف أحد النزلاء: "الفندق الأول كانت الوجبات المقدمة غير لائقة، وكذلك الغرف، وتواصلنا مع مكتب السياحة، والذين استجابوا بنقلنا إلى فندق آخر، حيث هناك فارق واضح في الخدمة".





في حين قالت باكينام عصام: "عانينا كثيرًا في الفندق الأول، حيث انتظرنا ساعتين أمام بوابة الفندق للدخول، وعندما دخلنا عانينا حتى تمت مرحلة التسكين، ومستوى الغرف غير مقبول، وتواصلنا مع وزارة السياحة والآثار، وجاء اثنين مندوبين عنها، وقاموا بنقلنا لفندق آخر"





وأضافت: "دفع موظف السياحة الكرسي المتحرك بوالدتي، ولم أكن أعرف انه هو المسؤول عن النقل، وتم استقبالنا بشكل يفوق التوقعات، حيث تم قياس درجات الحرارة وإجراء التعقيمات لكل شيء، والغرف جيدة للغاية، وكذلك وجبات الطعام، والمتابعة الطبية"، واختتمت قائلة: "شابوه لمستوى الخدمة".





ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق وتكامل الجهود بين الوزارات لمتابعة جهود إعادة العالقين المصريين بالخارج ضمن استراتيجية الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





يذكر أن وزارتي الهجرة والسياحة والآثار كانتا قد جاءتهما عددًا من الاستفسارات والشكاوى من المواطنين العائدين من رحلة واشنطن بتاريخ 3 مايو الجاري، ذكروا فيها عدم ملائمة الفندق المخصص لإقامتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بمدينة مرسى علم.



