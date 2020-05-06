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فتحي ينجح في تلفيق قضية "سرقة" لشقيقه وإنكار عادل ونورا معرفتهم بقاتل زوجه رضوان وابنه

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:11 م
البرنس
البرنس
هبة أحمد

قامت قناة "النهار" منذ قليل بعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.

دارت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "البرنس" حول إلقاء القبض على "رضوان" بعدما إتُهِمَ بسرقة "فدوى" بالإكراه تحت تهديد السلاح وسرقة 70 ألف جنيه منها، شهادة شقيقه أنه طلب منه أموال لكنه رفض إعطائها له وأنه ينفق أمواله على الراقصات شهادة شقيقه "ياسر" بأنه طلب من فتحي أموال أمامه وأنه رفض إعطائه له.


شهادة "رأفت" أحمد فهيم بتهجمه عليه، وقام بسرقة إيراد الصيدلية الخاصة بهم.

شهادة "فدوى" روجينا بأنه تهجم عليها لإحتياجه للأموال وأنه سرق 70 ألف جنيه من الدولاب الخاص بها وان البواب هو من انفذها من تحت يده

شهادة "مسعود" محمد فاروق شيبة برؤيته لرضوان وهو يقوم بتهديد "فدوى" أمامه،وعندما حاول التدخل قام بضربه على رأسه بالمسدس مما تسبب في حدوث جرحًا عميقًا في رأسه.

شهادة "عبد المحسن"إدوارد برؤيته له وهو راجع ومعه كيس بلاستيك ممتلئ بالأموال وقام بعزومته على كبارية في شارع الهرم.

شهادة شقيقته "عبير" رحاب الجمل بأنها رأت "رضوان" وهو راجع لمنزله حاملاً لكيس بلاستيك ممتلئ بالآموال وكان معه سلاحًا وأنه قال لها أن شقيقه "فتحي" أحمد زاهر رفض إعطائه للأموال لذلك قام بسرقتها من ورائه.

إنكار"عادل" أحمد داش و"نورا"ريم سامي بأنهم قاموا بتسجيل اعترافًا لأشقائهم بأنهم من وراء مقتل زوجة رضوان وابنه.

حبس"رضوان" لمدة أربع أيام على ذمة التحقيقات وطلب الصحيفة الجنائية له.

إقسام "فتحي" على أخذ حقه هو واخوته منه، وقام "رضوان" بضربه داخل السجن.


يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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