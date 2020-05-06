مفاجأة.. أول تعليق من محمد رمضان على ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي"

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شارك الفنان محمد رمضان فيديو من برنامج "رامز مجنون رسمي" في حلقة الفنان باسم ياخور، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت في الفيديو الإعلامية أروى وهي تسألت الفنان باسم ياخور عن رأيه في محمد رمضان بعد عرض صورته من ضمن الصور الموجودة على الصندوق المغلف الذي يأتي به رامز جلال،وعلق "جلال" في الفيديو على صورة محمد رمضان قائلا "اغلط بقا علشان ييجي يشقك"، وعن سؤال أروى هل فعلا الحسابات الفنية بتقول إنه نمبر وان؟،علق "جلال" قائلا "لأ الحسابات البنكية".



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

