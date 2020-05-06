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أرامكو تستعد للحصور على قرض بقيمة 10 مليارات دولار

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
 قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية على وشك اتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولارت مع مجموعة من حوالي عشرة بنوك في إطار سعي عملاق النفط السعودي إلى سيولة مالية وسط انهيار في أسعار الخام.

وكانت مصادر أبلغت رويترز الشهر الماضي أن أرامكو تجمع القرض لدعم استحواذها على حصة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وهي صفقة قيمتها 70 مليار دولار تقريبا.

وقال مصدر آخر إنه في حين أن القرض سيدعم في الغالب الاستحواذ على سابك إلا أن أرامكو قد تستخدم الأموال أيضا لأغراض أخرى، بما في ذلك دفع توزيعات الأرباح.

وقالت المصادر الثلاثة إن حوالي عشرة بنوك وافقت على تقديم التمويل، وإن بنك اتش اس بي سي ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية يقدمان أكبر التعهدات بحوالي 1.5 مليار دولار لكل منهما.

وأضافت المصادر أن القرض تم الاتفاق بشأنه لكنه لم يوضع بعد في صورته النهائية. ولم يرد اتش اس بي سي ومجموعة سوميتومو ميتسوي على الفور على طلب للتعقيب.

وأرامكو هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والأكثر ربحية، لكن خطط جمع الأموال تتزامن مع اضطرابات تاريخية في سوق النفط العالمية.

وتعهدت الشركة بإتمام صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في سابك وقيمتها 69.1 مليار دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لسابك هذا الأسبوع إنه لا يتوقع أي تغيير في الإطار الزمني للصفقة.

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