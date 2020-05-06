أستاذ أمراض قلب يحذر هؤلاء المرضى (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الشريان التاجي يحيط بالقلب كالتاج، وهو المسئول الأول عن تغذية القلب بالدم.





وأضاف جمال شعبان، في برنامج «زدني علمًا»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "القلب يمتلك دم الجسم ولكنه مؤتمن ومحافظ عليه ولا يمتلكه وحده بحيث أنه يوزع الدم على الجسم كله".





وتابع: "بما إن القلب يمتلك دم الجسم كله ويقوم بتوزيعه على باقي أعضاء الجسد يخرج له هو أول شرايين دم عن طريق الشريان التاجي".





وواصل: "الشريان التاجي مرن ومتمدد وقادر على التوسع، وعندما يحدث تجلط للدم الذي يتجه للقلب يقل وبالتالي العضلة تموت أو نشاطها يتغير ويحدث اختلال كهربي".





واختتم: "هذا الاختلال إذا حدث قبل الوصول للمستشفى وهذا يحدث في حالات كثيرة لدرجة أن المريض المصاب بجلطة في الشريان التاجي، عند وصوله للمستشفى وأحضر له قسطرة أبلغه بأنه نجا، خاصة وأن هناك من لا يستطيع الوصول للمستشفى لأنه قد يصاب بسكتة قلبية أو موت مفاجئ".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.



