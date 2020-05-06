السقا يصاب في أول لعبة مع مايا دياب "إغلب السقا"

استضافت النجمة رزان مغربي اليوم مايا دياب في حلقة جديدة من إغلب السقا علي مصر MBC .





تنافست مايا دياب مع أحمد السقا في لعبة سلة المرجيحة ، اللعبة عبارة عن مرجيحة وأمامها سلة ، يقوم المتسابق بالجلوس علي المرجيحة ووضع كورة علي رجله لمحاولة دخولها في السلة لأعلي .





مايا دياب كانت ستفوز السقا بوضع الكورة في البداية أكثر منه وقالت له " هوريك يا سقا ورمضان اللي جاي هيكون أسمه إغلب مايا مش السقا بقه " .



