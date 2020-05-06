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طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمات مستشفى الجلاء التعليمي للولادة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة بشأن وجود عدة أزمات داخل مستشفى الجلاء التعليمي للولادة.

وأكدت النائبة، وجود عدد من الأزمات داخل مستشفى الجلاء التعليمي للولادة مما يؤثر بالسلب على سلامة سير العمل بها ويؤثر بشكل مباشر على المواطن المستحق الخدمة بها وخطورة هذا الأمر لما للمستشفى من وضع حساس في خدمة المجتمع حيث كونها المعنية بعمليات الولادة المجانية والمدعمة لغير القادرين.

واستكملت: "من ضمن تلك المشكلات عدم وجود أطباء تخدير نواب لإنهاء تعاقدهم مع المستشفى لعدم وجود موارد مالية بالصناديق الخاصة، وامتناع بعض أطباء التخدير الاستشاريين من العمل بشكل مستمر وتراخي الإدارة معهم مما أدى الى قلة العمليات داخل المستشفى ومحدوديتها".

ولفتت إلى معاناة العديد من العاملين بالمستشفى من تأخير تثبيتهم حيث يتوافر بها العديد من العاملين بعقود مؤقتة وخلافه مما يؤثر على وضعهم واستقرار اسرهم

واختتمت النائبة: لما كانت مستشفى الجلاء من المستشفيات ذو الطبيعة الخاصة والحساس التي تستلزم أن يتم إلقاء نظرة فاحصة لما بها من مشكلات لضبط سير العمل بها حتى لا تفرغ من مضمونها.

مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مستشفى الجلاء التعليمي للولادة طلب احاطة الحكومة

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