أرقام مميزة.. كشف حساب ياسر إبراهيم مع الأهلي

ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم مستويات مميزة منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء، خاصة في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأجبر رينيه فايلر مدرب الأهلي على إعادة النظر في مشاركته مع الفريق ليصبح واحداً من العناصر الأساسية بعدما كان خارج الحسابات، في بداية الموسم الحالي.





انتقل صاحب الـ27عام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في انتقالات شتاء 2019، وخاض 29 مباراة حتى الآن وصنع هدف وحيد.





يشار إلى أنه حصد لقبين فقط مع الأهلي منذ انضمامه الموسم الماضي، بواقع لقب الدوري المصري الممتاز، وكأس السوبر المصري.





المدرب السويسري لايجد أزمة كبيرة في مركز قلب الدفاع، في ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحالي منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة.





وعلى الرغم من ذلك حدد الجهاز الفنى بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب أرائهم الفنية.





وتم الاستقرار على أن يكون تدعيم مركز قلب الدفاع بواحد من الثنائى أحمد حجازى نجم دفاع ويست بروميتتش الإنجليزى، أو المدافع الواعد أسامة جلال لاعب إنبي.



