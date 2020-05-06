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السقا يفوز على مايا دياب ويتبرع ب 100 ألف لجمعية الأورمان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:59 م
أغلب السقا
أغلب السقا
سارة ابراهيم
استضافت النجمة رزان مغربي اليوم الفنانة مايا دياب لتحل ضيفة جديدة علي برنامج  "إغلب السقا" علي mbc مصر .

قام السقا بالتنافس الشديد مع مايا دياب علي ستة ألعاب ترفيهية ، فاز السقا علي مايا دياب بتجميع نقاط أكثر في كل لعبة ، وقال " أنا هسيب مايا تتبرع بالمبلغ " ، تبرعت مايا بالمبلغ ل حمعية الأورمان .


"إغلب السقا" برنامج ترفيهي  وخيري يعتمد علي فوز المتسابق في كل حلقة ب ١٠٠ ألف حنيه ولكن يتبرع بها لمؤسسة خيرية في نهاية كل حلقة بينما يفوز أحد المشاهدين بجائزة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه عن طريق الأجابة علي سؤال الحلقة .

"إغلب السقا"  تقدمه النجمة رزان مغربي  والفنان أحمد السقا يوميآ الساعة السابعة مساء ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل علي مصر mbc .

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