السقا يفوز على مايا دياب ويتبرع ب 100 ألف لجمعية الأورمان

استضافت النجمة رزان مغربي اليوم الفنانة مايا دياب لتحل ضيفة جديدة علي برنامج "إغلب السقا" علي mbc مصر .





قام السقا بالتنافس الشديد مع مايا دياب علي ستة ألعاب ترفيهية ، فاز السقا علي مايا دياب بتجميع نقاط أكثر في كل لعبة ، وقال " أنا هسيب مايا تتبرع بالمبلغ " ، تبرعت مايا بالمبلغ ل حمعية الأورمان .









"إغلب السقا" برنامج ترفيهي وخيري يعتمد علي فوز المتسابق في كل حلقة ب ١٠٠ ألف حنيه ولكن يتبرع بها لمؤسسة خيرية في نهاية كل حلقة بينما يفوز أحد المشاهدين بجائزة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه عن طريق الأجابة علي سؤال الحلقة .



