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رئيس دورتموند: اللعب بدون جماهير "تحد كبير"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
أبدى الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني هانز يواخيم فاتسكه، ترحيبه بقرار الحكومة الألمانية بالسماح باستناف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" اعتباراً من منتصف مايو (أيار) الحالي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أسفه لضرورة اللعب دون جماهير.

وقال فاتسكه في بيان بعد إعلان الحكومة: "إن اللعب أمام المدرجات الفارغة يمثل تحدياً كبيراً، خاصة بالنسبة لنادي مثل دورتموند، الذي يستمد الكثير من القوة من حماس جماهيره في الملعب".

واستدرك فاتسكه قائلاً: "ما كان من المجدي اقتصادياً السماح للأندية ببقاء الدوري الألماني معلقاً حتى يتم السماح للمشاهدين بالعودة إلى الملاعب".

وأشار فاتسكه إلى أن الدوري سيستأنف بحذر، حيث قال: "نحن في بروسيا دورتموند ندرك بأن هناك مسؤولية كبيرة، مع علمنا أنه لا توجد ضمانات، فإننا سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أعلى مستوى ممكن من الأمان حتى لاتكون هناك إصابات جديدة بين اللاعبين و عائلاتهم".

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