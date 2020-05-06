مسلسلات رمضان2020 | حب عمري الحلقة 13.. اعرف الملخص وموعد الإعادة والقنوات الناقلة

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يبحث الكثير من الأشخاص من محبي المسلسلات الرمضانية عن مسلسل حب عمري الحلقة 13، بعد أن حقق نجاح ونسب مشاهدات عالية من بداية عرض حلقته الأولي، والذي يدور أحداثه في إطار من الرومانسية والتشويق حول قصة حب تجمع بين أثنين ولكن تواجهما مشاكل كثيرة وعثرات.



ومسلسل "حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.



ملخص الحلقة السابقة من مسلسل حب عمري



تبدأ أحداث الحلقة السابقة من مسلسل حب عمري بتأكد عيسى من أن سارة بعد أن تعينت سكرتيرة لمكتب ياسر أصبحت تميل إليه، ليقوم ياسر بعدها بتقديم أستقالته لياسر، ثم تنصحه شقيقته رانيا بالبقاء في الشركة لانها لا يمكنها الأستغناء عنه، وقالت له أن إذا كانت سارة حقًا تحبة سوف تترك الشركة ليبقه هو محاسبًا بها.



وقام ياسر باستغلال الخلافات التي حدثت بين كل من عيسى وسارة وأنها تفضل العمل لديه، ليطلب منها أن تقوم بمقابلته في أحدي الشقق، وعندما تذهب إليه يطلب منها الزواج العرفي لانه يحبها ولا يستطيع التخلي عنها، لكنها تقوم بالتهرب منه، وبعدها تترك العمل لديه وتعطيه كل ما قدمه له من هدايه، ويعرف عيسى كل شئ حدث معها ليواجهها بمقابلتها لياسر في شقه بمفردهما.



وبعد أن قام ياسر بإجهاض أمل الذي يتزوج منها عرفيًا، لتقوم بعدها بالعمل بسكرتيرة لدى مها الغزالي أماني كمال منافسة شركة ياسر في السوق والتي كان يعمل بها "عيسى" محاسبًا من قبل.



بينما تذهب مريم شقيقة سارة لتصالح زوجها وسيم تامر فرج بعدما تشاجرت معه من قبل بسبب سفرها الدائم، وعندما تذهب تتفاجيء بأن سكرتيرته داليا ديانا هشام شقيقة مها الغزالي أماني كمال، توقظه وتعطيه وردا، فتظن أنه يخونها مع السكرتيرة عندما تأخذ حقيبته يصيبها دوار مفاجئ وينقذها زوجها، فتذهب إلى الطبيبة والتي تخبرها بأنها حامل في الأسبوع الثالث، وتنتهي الحلقة بطلب مريم الطلاق دون أن تفصح لزوجها عن الطفل.



قنوات عرض مسلسل حب عمري الحلقة 13



يعرض مسلسل "حب عمري" على قناة "روتانا" في تمام الساعة 5 مسًاء.

ويعرض على قناة "بانوراما دراما" الساعة 7 مسًاء.

ويعرض على قناة "نايل لايف" الساعة 10 مسًاء.



تردد قناة روتانا دراما الناقلة لمسلسل حب عمري

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

معدل الترميز: 27500

التوجه: 34.



تردد قناة بانوراما دراما الناقلة لمسلسل حب عمري

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12341

معدل الترميز: 27500

التوجه: 56.

