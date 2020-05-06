اعتداء فتحي على عم جلال وشيماء تعرف بزواج فتحي عليها

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عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "البرنس" حول زيارة أم "علا" لطليق ابنتها"هاشم" ،وإرجاعها الذهب الذي قام بدسه لها أثناء زيارته لهم،وإخبارها بأنه أراد الانتقام من ابنتها بسبب إتهامها له بأنه وراء مقتل"لبنى"زوجة "رضوان" وابنه، لتخبره بأنها فعلت ذلك بسبب تهديده له، وتحذيرها له من عدم إيذاء ابنتها.



قلق "عظيمة" بدرية طلبة على "عبد المحسن" وسؤالها عن سبب غيابه عن المنزل ليخبرها أن رضوان قام بسرقة" فدوى" زوجة شقيقه رضوان،وأنه ستأتي له أموالاً قريبًا، وسيقوم بإنشاء كباريه لها.



قلق عم "جلال" على رضوان، وطلب" فتحي" مفاتيح الورشة منه،ليرفض تسليمها له،ليخبره بأن شقيقه "رضوان" تعرض للحبس بسبب سرقته لأحد الأشخاص.



اتهام "علا" نور اللبنانية لفتحي بأنه وراء دخول "رضوان" للحبس مثلما كان السبب في مقتل زوجته وابنه.



إعتداء "فتحي" على عم "جلال " علاء زينهم وقام بصفعه بالقلم، وأخذ المفاتيح الخاصة بالورشة منه، وقام بطرد العمال، وإغلاق الورشة، انهيار"علا" بعدما علمت بحبس "رضوان ".



انهيار "نورا" ومعاتبتها لوالدتها "سميحة " سلوى عثمان وخالتها "نجية" إنعام الجريتلي بعدما شهدت زورًا على شقيقها "رضوان".



إنفعال "شيماء" زوجة "فتحي" وإخبارها بأنه من قتل زوجة شقيقته وابنه واعترف لها بأنه قام بسرقة سيدة بالإكراه.



إخبار المحامي الخاص برضوان أن قضيته صعبة جدًا ولكي يتم حلها يحتاج لشخص كبير في الدولة.



زيارة "فدوى" روجينا الزوجة الثانية لـ "فتحي" في منزله، ومعرفة "شيماء "دنيا عبد العزيز بزواجه عليها.





يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.