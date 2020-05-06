"مستقبل وطن" يوزع 10 آلاف شنطة مواد غذائية على أهالي الأقصر (صور)



وفي اطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا قام فريق من أمانة الحزب بالأقصر برش وتطهير عدد من المناطق والشوارع التي تمت بها عملية توزيع المواد الغذائية.



وبدأت خطة توزيع المرحلة الثانية، بمدينة الطود وشملت توزيع شنط المواد الغذائية علي المستحقين في قري الطود غرب وشرق والطود البلد وشملت نجوع الجسور والطويل وكرم الحاجة والعقاربة والساحل والطراخين والدار والوحدة وشنكل ومنشية النوبة وعزبة سيدنا والعرب وابو الحمد، والسكوراب، والانصار، والسنبلاب، والشوشاب، والولياب، ونجع مكي والحسناب والفتاتيح والساحة الجيلانية وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة التوزيع التي تستهدف كافة ربوع المحافظة.



ووزعت أمانة الحزب خلال المرحلة الأولى من الخطة بتوزيع نحو 5 الاف شنطة مواد غذائية في 4 مدن بمحافظة الأقصر هم القرنة وإسنا وأرمنت ومدينة الأقصر بداية شهر رمضان، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، تنفيذ مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، والتي اطلقها الحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ضمن مبادرة الحزب لدعم الفئات المستحقة وتوفير حياة كريمة وانطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.واستكملت أمانة الحزب بالأقصر، خطة توزيع 50 الف شنطة مواد غذائية وتشمل المرحلة الثانية منها توزيع نحو 10 آلاف شنطة مواد غذائية يتم منحها للأسر المستحقة بقري وأحياء مدن المحافظة.ووزع الفريق، شنط المواد الغذائية على المستحقين في عدد من مناطق مدينة الأقصر والتي شملت ابو الجود والبحاروه والشيخ موسي والسبتيه والنجع التحتاني والبهاجة والملقطة والنجع الطويل نجع بدران والنوافل وعزبة العبيد بالكرنك.