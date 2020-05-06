4 فئات مستنثاة من العمل بمستشفيات العزل.. تعرف عليها

وضعت النقابة العامة للأطباء، عددا من القواعد للتعامل مع أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات العزل، بعد انتهاء عملهم بمستشفى العزل لحمايتهم من التعرض للعدوى بفيروس كورونا، كما أن هذه الإجراءات مطبقة ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.





وطالبت النقابة وزارة الصحة بعدد من الإجرارات لحماية جيش مصر الأبيض، حيث طبقت الهيئة مجموعة من الإجراءات منها عمل الأطباء على مجموعتين بالتبادل، وتعمل كل مجموعة لمدة أسبوعين وتخضع للعزل لمدة أسبوعين لتفادي حدوث أي عدوى.





4 فئات

وناشدت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باستثناء 4 فئات، من العمل بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا بسبب لأخطار التي يتعرض لها الأطباء في مواجهتهم بكورونا، وإصابتهم، وخاصة أنهم خط الدفاع الأول للمجتمع.





وترى النقابة أن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى، وطالبت النقابة بإعفاء أربع فئات، هم: من يزيد عمره عن خمسين عام، أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة، السيدات الحوامل، والأمهات لأطفال أقل من 12 عاما.





آليات العمل

وحددت نقابة الأطباء عددا من الأليات للتعامل مع أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات العزل بعد إنتهاء مدة عملهم بمستشفى العزل لحمايتهم من التعرض للعدوى بفيروس كورونا، وأن يتم عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحة فيروس كورونا PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة ثانية، وإذا جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية، يتم السماح لعضو الفريق الطبى بالعودة لمنزله.





وأضافت النقابة، إذا كان هناك عجز في الكواشف بالمسحات، يمكن الإكتفاء بعمل مسحة واحدة، واذا جاءت سلبية يتم عزل العضو بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة 14 يوما، حيث أن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة، وضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، وضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الإحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.





6 وفيات

ونعت نقابة الأطباء، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة، الذي توفي بإصابته بفيروس كورونا، يعتبر الساكت هو سادس شهيد من الأطباء فى معركة الحرب على فيروس كورونا.





وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ليس لديها حصر دقيق بأعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا، حسب آخر إحصائيات، وصلت عدد الإصابات إلي 90 طبيبا بشريا مصابا، كما أن العدد قابل للزيادة، حيث إن منظمة الصحة العالمية كان لها تقرير، في 13 أبريل، أن عدد الإصابات في الفرق الطبية 13٪ من الاصابات داخل مصر.



