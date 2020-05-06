مي كساب تقوم بعمل شهادة معاملة أطفال لهشام ماجد في مسلسل "اللعبة"

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"مي كساب تقوم بعمل شهاده معامله الأطفال لهشام ماجد لإخراجة من السجن"مسلسل اللعبة الحلقة" 16"



يتم الآن عرض الحلقة ال١٦ من مسلسل "اللعبة" وذلك عبر قناة mbcمصر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



_ ودخل هشام ماجد السجن، وذلك حيلة منة للفوز بالتحدي الثامن للعبة، ولكن قامت مي كساب بعمل شهادة معامله أطفال لتخرجة من السجن وبوظت خطتة للفوز بالتحدي.



_وعاد هشام ماجد للمنزل لتفاجئه بأنها تخبصت من الفلوس اعطتها لسعدون لانها فلوس حرام، وقامت بالتخلص من الموبيل الخاص بالتحدي، ليقع في يد "شيكو".







والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، على منصة شاهد، ويزداد عدد المشاهدات للمسلسل خلال عرضه لثاني مره علي شاشه mbcمصر.



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يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني