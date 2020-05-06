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نوير: نحن نتحمل مسؤولية كل الأندية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
أكد مانويل نوير حارس مرمي نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن يجب على لاعبي البوندزليجا فهم المسؤوليات الموكلة إليهم في الوقت الذي تعود فيه كرة القدم ببطء بعد أن توقفت في الفترة الماضية خلال الإغلاق الوطنى بسبب فيروس كورونا.

وكتب نوير مقالا في صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية اليوم الأربعاء :"نحن.. نتحمل مسؤولية كل الأندية التي نمت الآن لتصبح شركات مالية بها الآلاف من الموظفين. ويجب أن ندرك أن الدوري الألماني كما نعرفه لن يكون موجودا إذا تم إلغاء الموسم".

وأضاف حارس بايرن ميونخ :"نحن المحترفون يمكن أن تكون لدينا مكافأة لكوننا أول مجموعة تبدأ من جديد". مشيرا إلى أنها مسؤولية كبيرة بالنسبة لهم، ويجب أن أن يكونوا على دراية بكل دقائقها جيدا.

ولم يذكر نوير مهاجم هيرتا برلين سالومون كالو، الذي أوقف بعدما نشر مقطع فيديو لنفسه في غرفة تغيير الملابس يصافح اللاعبين. ولكنه أوضح أنه سيستمر فى النظر للاعبي كرة القدم على أنهم قدوة، سواء كانت أفعالهم صحيحة أو خاطئة.

وقال نوير :" بالطبع، أعلم أن هناك أولئك الذين ينظرون إلى صناعتنا ككيان منفصل عن العالم الخارجي، الذين ينددون بما يزعم بأنه وضع خاص ، الذين يأخذون حالات انفرادية عن سوء السلوك - مشكلة اجتماعية طبيعية تماما ، وبالمناسبة– هى كدليل على أن مفهوم رابطة الدوري الألمانى لكرة القدم يظهر الصبر، ولكنهم لا يثقون بنا نحن لاعبي كرة القدم لتنفيذه ذلك".

وأتم "يجب أن نواجه هذه الانتقادات، وحتى نرفضها في بعض الأحيان ".

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