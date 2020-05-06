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ضياء عبد الخالق يهرب من الإسماعيلية بعد التفجير.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:34 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر


بدأت منذ قليل الحلقة الثالثة عشر، من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين«مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.


شهدت أحداث الحلقة سعادة أبو عبد الله كبير أنصار بيت المقدس بعد تفجير مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية على يد التكفيري هشام عشماوي وصديقه عماد، رغم عدم وقوع إصابات من القوات المسلحة المصرية.


وبعد التفجير مباشرة يقوم الجيش بتشديد الأمن في محافظة الإسماعيلية بالكامل وهو ما يجعل أبو عبدالله يأخذ عددا من التكفيريين على رأسهم هشام عشماوي ويهرب من الإسماعيلية خوفًا من القبض عليهم.


يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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