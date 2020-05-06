أخر تطورات مفاوضات الزمالك مع عمر جابر

يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز ومنتخب مصر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وابدي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك إعجابه بعمر جابر والذى يُعد أحد العناصر الاساسية فى صفوف بيراميدز وأيضًا من اللاعبيين الدوليين، وأحد كباتن الأبيض، في العودة من جديد خلال الميركاتو الصيفي القادم.





ولكن ما يُعقد الصفقة حتي الان هو المقابل المادي الكبير الذى بحصل عليه عمر جابر فى بيراميدز.





ماذا قدم عمر جابر مع بيراميدز هذا الموسم؟

شارك جابر مع بيراميدز هذا الموسم فى 27 مباراة وسجل هدف وحيد من بينهم 11 مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.