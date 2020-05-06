أولاد آدم الحلقة 13.. اغتيال النائبة صفاء ورومانسية سعد ومايا

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انطلقت اليوم الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



وبدأت الحلقة باغتيال النائبة صفاء وعندما وصل الخبر للقاضية ديمة انهارت من البكاء، وهي لاتعلم أن زوجها كان على علاقة بها.



وتشهد الحلقة مشاهد رومانسية بين سعد ومايا بعدما قرر أن يكون مسؤلا عنها وعندما طلبت منه مبلغ من المال قام بفتح الخزنة الخاصة به أمامها بعدما وقع في حبها.



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.