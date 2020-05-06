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"المجنون رسمي".. أول تعليق من عبد الله بالخير بعد عرض حلقته في "رامز مجنون رسمي"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:38 م
عبدالله بالخير
عبدالله بالخير
مي مرسي
شارك الفنان الإماراتي عبد الله بالخير،فيديو له يجمعه بالفنان رامز جلال والشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي ورئيس الوزراء وهم يرقصون على إحدى الأغاني وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب عبد الله بالخير تعليقا على هذا الفيديو قائلا "أنا وشيخي الغالي محمد بن راشد والمجنون رسمي رامز مع سلامي وتحياتي فريقهم بوسة".

وكان الفنان الإماراتي عبد الله بالخير ضحية الحلقة ال13 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

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