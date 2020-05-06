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شركة أدوية تطلق مبادرة لتعقيم الصيدليات والعيادات ضد فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:25 م
تعقيم الصيدليات
تعقيم الصيدليات




أكد الدكتور أسامة السعدي رئيس مجلس إدارة شركة "بنتا فارما"، أن الشركة أطلقت مبادرة لدعم ومساندة خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث قامت  بتشكيل فرق لتعقيم  بعض الصيدليات الحيوية  والعيادات الطبية الخاصة ( صدر- أمراض القلب و الباطنة - جلدية-أطفال نساء و توليد) بكافة المحافظات للمساهمة في تعقيم هذه الأماكن العامة خاصة المزدحمة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" والسيطرة عليه بعد إنتشاره في أغلب دول العالم وحرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين.



 وأكد أن المبادرة  تأتى فى إطار دور الشركة المجتمعى الذى تتبناه منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.


وأشاد السعدى بالدور العظيم الذى قام به الجيش الأبيض مؤكدا أن الأطباء قدموا النموذج الأفضل في أداء مهامهم بكل إحترافية ولا يزال يواجهون العديد من التحديات فى ظل الخطة الشاملة للدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



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فيروس كورونا شركات الأدوية جيش مصر الأبيض تعقيم العيادات تعقيم الصيدليات

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