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ترامب: يجب فتح المدارس للتلاميذ والسماح للمُدرسين بالعودة للعمل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:25 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجب فتح المدارس للتلاميذ والطلبة لكن مع السماح فقط للمُدرسين الأقل من 60 عاماً بالعودة للعمل.

وشدد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا تعد أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه عدل أخيرا عن إلغاء خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وشكلت لتنظيم الرد على المستوى الفيدرالي لمواجهة الوباء. 

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أعلن أن هذه الخلية يفترض أن تحل في الأسابيع المقبلة للعودة إلى عمل تقليدي تتولاه الوزارات.

وفي سلسلة تغريدات، أكد ترامب أن هذه الخلية التي يرأسها بنس وتضم بشكل خاص مسؤولي الوكالات الصحية وأطباء كانت فعالة إلى حد أنها ستستمر "بشكل دائم".

وكان الرئيس الأمريكي دعا، الثلاثاء، من أريزونا إلى استئناف النشاط الاقتصادي بقوة رغم أن ذلك قد يزيد من حصيلة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وقال: "لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقا للسنوات الخمس المقبلة"، مقرّاً بأن بعض الناس "سيتأثرون بشدة".

وأضاف: "لا أقول إن كل شيء مثالي، لكن علينا أن نفتح بلادنا وفي وقت قريب".

وتجاوزت الولايات المتحدة عتبة الـ70 ألف وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن تبلغ 100 ألف قبل بدء يونيو بحسب عدة نماذج لبيانات انتشار الوباء.
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