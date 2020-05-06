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عبد الله بالخير يتعجب من مظهره في برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:49 م
عبدالله بالخير
عبدالله بالخير
مي مرسي
شارك الفنان عبد الله بالخير صورة له من حلقته اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي"،وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب عبد الله بالخير تغريدة على صورته قائلا "ياربي أتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجابكم"،وكان "بالخير" ضحية الحلقة ال13 من برنامج "رامز مجنون رسمي".


ويستضيف الفنان رامز جلال عدد من النجوم في برنامجه "رامز مجنون رسمي" ويقوم بتعذيبهم،ببعض الأساليب وتقدم البرنامج الإعلامية أروى التي تقنع الضيف بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة.
عبد الله بالخير يتعجب من مظهره في برنامج "رامز مجنون رسمي"
عبد الله بالخير يتعجب من مظهره في برنامج "رامز مجنون رسمي"
عبد الله بالخير يتعجب من مظهره في برنامج "رامز مجنون رسمي"
عبد الله بالخير يتعجب من مظهره في برنامج "رامز مجنون رسمي"

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