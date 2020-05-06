الجيش الليبي يقصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة

أفاد مصدر عسكري ليبي، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يقصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة.





وأوضح المصدر العسكري، أن سلاح الجو الليبي يستهدف معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية في مصراتة.



