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الجيش الليبي يقصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
الفجر
أفاد مصدر عسكري ليبي، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يقصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة.

وأوضح المصدر العسكري، أن سلاح الجو الليبي يستهدف معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية في مصراتة.

وتشهد غالبية محاور العاصمة طرابلس، هدوءا نسبيا حذرا حيث تقتصر غالبية العمليات على الضربات الجوية، والعمليات النوعية الخاطفة.  

وفي حين تلتزم قوات الجيش بالهدنة المعلنة مع بداية شهر رمضان، إلا أن المليشيات الإرهابية تواصل خرق الهدنة بشكل متعمد، وتواصل عملياتها باستهداف قاعدة الوطية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق غير الدستورية عسكريا وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمرتزقة السوريين للقتال إلى جانبها لصد عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير البلاد من الإرهابيين، وتدير المعركة غرفة عمليات تركية من قاعدة معيتيقة المحتلة.

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