الموت يفجع طليقة عمرو دياب

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توفت مساء اليوم رئيفة النوري جدة أولاد الهضبة عمرو دياب وهما عبد اله وجنا وكنززي،ووالدة زينة عاشور طليقته.



وحرصت حفيدتها جنا لتوديعها من خلال مشاركة فيدية لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت جنا تعليقا على هذا الفيديو قائلة "أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعًا وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. أحبك تيتا".



وحرصت أيضا حفيدتها كنزي بتوديع جدتها من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت في "الستوري" قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم جدتى رئيفة النورى وأسكنها فسيح جناته، اللهم أنزل نورا لها قبرها ووسع مدخلها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم أرحم غربتها وارحم شيبتها".

