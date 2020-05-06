منع 43 ألف هجمة سيبرانية بالإمارات خلال شهر أبريل

نجح الفريق الإماراتي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات في منع نحو 43 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر أبريل2020 تنوعت ما بين برمجيات خبيثة /46%/ وعمليات بحث عن ثغرات أمنية /%47/ وهجمات التصيد الإلكتروني /%7/، كما عالج الفريق 197 حادثة سيبرانية..





جاء ذلك خلال نشرة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حول التقرير الشهري لمستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن شهر إبريل 2020، وذلك على موقعها الإلكتروني

https://www.tra.gov.ae/aecert/ar/resource-center/statistics.aspx .





واستعرض التقرير الجهود التي بذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآليaeCERT في التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة فقط،.