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شاهد.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:53 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، خاصةً إقامة التجمعات البدوية السكنية، وتطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيًا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل فى شبه جزيرة سيناء، خاصةً من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، والتي ستساهم في إعادة تنظيم السكن بالمنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية فى سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب.


حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

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