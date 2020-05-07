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خبراء يحذرون من كارثة أخطر من كورنا تهدد كوكب الأرض

الخميس 07/مايو/2020 - 09:19 ص
ارشيفية
ارشيفية
مارينا بشارة
لا تزال أزمة فيروس كورونا تسبب الذعر والقلق في انحاء العالم، حيث تجاوزت أعداد الوفيات بالآلاف، ووصلت أعداد المصابين الي أكثر من 3 مليون، ولكن يتوقع خبراء المناخ أن آثار التغير المناخي ستكون أسوأ بكثير من فيروس كورونا في المستقبل بعد انتهاء الأزمة.

وقال مدير مركز المناخ والحياة في لامونت، بيتر دي مينوكال: "نرى وباء فيروس كورونا كتهديد منذ عدة شهور، لكن هذا سينتهي وسيتم تطوير لقاح واجراءات مضادة وسنعود نسبيا إلى طبيعتها بعد عام من الآن. لكن في حالة تغير المناخ، فالأمر مختلف"، وجاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس".

واوضح دي مينوكال أن العالم سيواجه "مأساة أكبر بكثير" من الجائحة كورونا بحسب "سكاي نيوز"، حيث أن تغير مناخ بمثابة القنبلة الموقوتة، التي تؤثر على كافة نواحي الحياة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية تأثيرات السلبية لتغيرات المناخ علي حياة الانسان:

الأمراض المعدية:

تساعد تغيرات المناخية على انتشار الامراض المعدية خاصة في المدن الفقيرة، بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء، مما يساهم في زيادة معدلات نقل الأمراض من خلال الماء غير النظيف والطعام الملوث، والكائنات الناقلة للعدوي مثل الناموس والحيوانات مثل الماشية والخفافيش والقوارض.

حالة عكسية:

تؤدي تغيرات المناخية الي اضرار كبيرة في موارد الطعام، مما يسبب حالة عكسية تنتج عنها امراض خطيرة مثل الوعاء القلبي وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية.

الملاريا:

تتأثر الملاريا بالتغيرات المناخية، التي تطرأ على البيئة، مما يساعد على انتشارها عن طريق الكائنات الناقلة مثل الناموس، وتعتبر الملاريا من الامراض الخطيرة، التي تؤدي الي الوفاة.

الإصابة بضربات الشمس:

تؤثر ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية في زيادة عدد إصابة ضربات الشمس، كما تساهم في انتشار الامراض الأخرى مثل تشنج الحراري والاعياء الحراري.


انقطاع التيار الكهربائي:

في حالات التغيرات المناخية الشديدة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل الحياة العامة سواء كانت في المستشفيات وحركات النقل.

مرض لايم:

يزيد ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، من تكاثر القراد وانتشاره، إذ يساهم القراد في انتقال مرض لايم، ويسبب زيادة في عدد اصابات بالمرض.

الصحة النفسية:

أكد الأطباء أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل سلبي على صحة الانسان، حيث تصيبه بمشاكل نفسية كالقلق والاكتئاب وأحيانا تدفعه الي الانتحار.

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