آخرهم وزيرة روسية .. أبرز رجال السياسة المصابين بكورونا حول العالم

نال وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد تفشيه في العديد من صفوف السياسيين والقادة حول العالم، ولم يفرق بين أحد وما زال يصيب الكثيرين، وكان آخرهم وزيرة الثقافة الروسية.

وتستعرض بوابة الفجر أبرز السياسيين المصابين بكورونا حول العالم الآن في السطور التالية:





- وزيرة الثقافة الروسية " أولجا لو بيوموفا":

صرح مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا لوبيوموفا أن الأنباء التي وردت عن تشخيص إصابة الوزيرة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هي أنباء صحيحة وقد أكدت آنا أوساتشيفا المتحدثة باسم وزارة الثقافة الروسية أن وزيرة الثقافة الروسية تعمل عن بُعد حيث جاءت نتائج تحاليلها المعملية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إيجابية لافتة إلى أنها الآن في العزل المنزلي وتعقد الإجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس ولم تتطرق المتحدثة باسم وزارة الثقافة الروسيةعن دخول الوزيرة المستشفى من عدمه.





- رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين:

حيث أعلن بالأمس الثلاثاء بوريس بيليكوف سكرتير رئيس الوزراء الروسي أن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وصرح قائلًا:" إن رئيس الوزراء يرقد فى أحد المراكز الطبية الحكومية ويتلقى علاجه الضرورى من الفيروس التاجى" وتابع:" أنه يشعر بحالة جيدة ويواصل بنشاط وهمة عالية مع زملائه العمل عبر الهاتف".





وكان رئيس الوزراء الروسي، صرح يوم الخميس الماضي عبر مكالمة تم إجراءها من خلال الفيديو قال فيها:" لقد علمت للتو أن الإختبار الذي أجريته للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي كان إيجابيا، وكان قد أعلن إصابته بكوفيد 19 في نهاية شهر أبريل الماضي.





- وفاة وزير العمل في النيجربفيروس كورونا:

بحسب ما أعلنت القناة التلفزيونية العامة في النيجر " تيلي الساحل" من مصادر الحكومة النيجرية أن وزير العمل محمد بن عمر توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكان قد وجه الوزير رسالة للعمال قبل وفاته يحذرهم فيها من فيروس كورونا قائلا:" كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء.. الإنضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس" حسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".





- وزير الصحة في غينيا أنتونيو ديونا:

وبحسب ما أعلن يوم الإثنين الماضي بيساو تومان بالدي المتحدث باسم اللجنة الوزارية للوقاية من فيروس كورونا في غينيا أن وزير الصحة أنتونيو ديونا قد أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لافتًا إلى أنه قد ارتفع أعداد أعضاء الحكومة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في غينيا إلى 5 وزارء حتى الآن ومن ضمنهم رئيس الحكومة نونو غوميز نابيام، بحسب ماذكرته وسائل إعلام محلية.





- وزير الدفاع البريطاني بن والاس:

وقد صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أنه يعيش تجربة " مروعة " من إصابته بفيروس كورونا وأن مرض كوفيد 19 تسبب في إنهاك طاقته وتثبيط عزيمته بالإضافة إلى تسبب الفيروس في فقد مؤقت لحاستي التذوق والشم لديه لعدة أيام وبحسب ماذكرته سكاي نيوز قال والاس عن مرض كوفيد 19 أنه:" مروع للغاية إذا أردت الحقيقة ".





وكان والاس أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نهاية شهر مارس الماضي وصرح والاس قائلًا:" لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف... قبعت وحيدا في شقتي في لندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك الطاقة".





وتابع والاس:" ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الإحترازية الإضافية وفي النهاية عدت للعمل".



