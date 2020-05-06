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تعرف على البطل الحقيقي الذى حضن التكفيري.. في اللقطة الأخيرة من الاختيار

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



انتهت أحداث الحلقة الثالثة عشر بمشهد مؤثر، عندما شاهد أحد عساكر الجيش، واحد من التكفيريين يخطط للهجوم على رجال الجيش، اتجه إليه ومات معه متفجرا بالحزام الناسف الذى كان يرتديه التكفيرى، وهذا البطل هو أيمن شويقة الذى ضحى بحياته من أجل إنقاذ أخواته.


يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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