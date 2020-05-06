سهر الصايغ تريد قتل عمرو عبد الجليل.. لكنه يهرب

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، تبحث صباح عن طعام في عذا الملجأ الذي تختبئ به مع الروبوت وتجد رسمة لزين وهي الرسمة التي قامت ريناد برسمها له.



ويجلب الروبوت معدن لصباح من نفس النوع التي قامت بصنعه بها وقام بتغيير شفرتها ويخبرها أنه وقف بحثه عن زين وسوف يتخلص من الناس جميعاً والخطر، وان لا تخاف عليه وان خافت عن الناس تكون بتقتل سعادتها وعليها التفكير حتى تصبح الدنيا ملكها وليس بها سواهم.



وتطلب منه أن يفعل ما يراه صحيحاً ثم يخرج ويراقبه عزيز وتخرج وتذهب للبائع ويقابلها عزيز وتنصدم ويبلغهم أنهم هربانين وانها لن تجبروا لمساعدته وانها غلطت في عدم قتله وتهدده ان لا يقترب منها مرة أخرى ويطلب منها فصل الروبوت وسيعطيها تصريح للخروج من المدينة وتقول له الروبوت ده اسمه زين ويكون زوجي ولا أسمح أن تتكلم عنه، ويبلغها أن تقابلوا مرة أخرى سوف تزعل وتذهب وراءه بالسكين لقتله ولكنه يهرب ولم تعثر عليه.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.