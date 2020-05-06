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باحثة: تناول معلقة واحدة من زيت الزيتون يساوي رغيف خبز(فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:49 م
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة منال متولي، الباحثة المصرية، إنها تنصح السيدات باستخدام زيت الزيتون في إعداد الطعام بشكل عام، لأنه يحتوي على أحماض غير مشبعة مفيدة لمن يعاني من الكوليسترول، لافتة إلى أن تناول معلقة واحدة من زيت الزيوت يساوي رغيف خبز، معقبة:" واحد جرام من زيت الزيتون، يعطي 9 سعرات حرارية".

وتابعت "متولي"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد السرسي، ببرنامج "حوار مع مسؤول"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن وضع زيت الزيتون على الخضار والطبيخ والأكل أمر ليس به أي مشكلة، حتى مع عدم معرفة درجة نقاء زيت الزيتون، معقبة: "الطبيخ بزيت الزيتون مع عدم ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 200 درجة مأوية، أمر ليس به أي مشكلة على الإطلاق". 

ولفتت إلى أن قلي البطاطس بزيت الزيتون أمر غير صحي على الإطلاق، والقلي يكون بزيت عباد الشمس أو فول الصويا، معقبة: "ما تقليش بزيت الزيتون إطلاقًا".

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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