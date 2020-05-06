حلمي النمم: سيد قطب كان من أبرز أعضاء المحفل الماسوني وبعض الصحف القومية "مجدته"

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن أعضاء جماعة الإخوان اختلقوا روايات غريبة حول علاقة سيد قطب والرئيس جمال عبدالناصر في محاولة لتشويه صورة الزعيم الراحل.

وأضاف خلال لقائه، في برنامج رأي عام، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن أنيس منصور مجّد سيد قطب في بعض كتاباته، وبعض الصحف القومية كتبت مقالات تمجيد لشخصية سيد قطب وهو ما رفضه، ودفعه للكتابة عن هذه الشخصية المتحولة من الناحية الإنسانية وكشف أسباب ما وصل إليه من أفكار متطرفة.

وأكد أن سيد قطب، كان من أبرز أعضاء المحفل الماسوني، والإخوان حاولوا ضرب وتشويه صورة مؤسسة الأزهر وهو ما لايجوز فهي كيان يحمي البلاد مثل الجيش.