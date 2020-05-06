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الحلقة 13 من "حب عمري".. "عيسى" يستقيل بعد صدمة "سارة" (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تبدأ أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل حب عمري بتأكد عيسى من أن سارة بعد أن تعينت سكرتيرة لمكتب ياسر أصبحت تميل إليه، ليقوم ياسر بعدها بتقديم استقالته لياسر، ثم تنصحه شقيقته رانيا بالبقاء في الشركة لأنها لا يمكنها الاستغناء عنه، وقالت له إنه إذا كانت سارة حقًا تحبة سوف تترك الشركة ليبقه هو محاسبًا بها.

 

وقام ياسر باستغلال الخلافات التي حدثت بين كل من عيسى وسارة وأنها تفضل العمل لديه، ليطلب منها أن تقوم بمقابلته في إحدى الشقق، وعندما تذهب إليه يطلب منها الزواج العرفي لأنه يحبها ولا يستطيع التخلي عنها، لكنها تقوم بالتهرب منه، وبعدها تترك العمل لديه وتعطيه كل ما قدمه له من هدايا، ويعرف عيسى كل شئ حدث معها ليواجهها بمقابلتها لياسر في شقه بمفردهما، وبعد أن قام ياسر بإجهاض أمل الذي يتزوج منها عرفيًا، لتقوم بعدها بالعمل بسكرتيرة لدى مها الغزالي أماني كمال منافسة شركة ياسر في السوق والتي كان يعمل بها "عيسى" محاسبًا من قبل.

 

بينما تذهب مريم شقيقة سارة لتصالح زوجها وسيم تامر فرج بعدما تشاجرت معه من قبل بسبب سفرها الدائم، وعندما تذهب تتفاجيء بأن سكرتيرته داليا ديانا هشام شقيقة مها الغزالي أماني كمال، توقظه وتعطيه وردا، فتظن أنه يخونها مع السكرتيرة عندما تأخذ حقيبته يصيبها دوار مفاجئ وينقذها زوجها، فتذهب إلى الطبيبة والتي تخبرها بأنها حامل في الأسبوع الثالث، وتنتهي الحلقة بطلب مريم الطلاق دون أن تفصح لزوجها عن الطفل.

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