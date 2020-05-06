برلمانية توضح تفاصيل مبادرة "دليفري الخير" لمساعدة المحتاجين في ظل أزمة كورونا (فيديو)

قالت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، إنها قامت بحملة مع بداية أزمة كوزرنا تحمل اسم "صحتك مسؤوليتك"، والهدف من هذه الحملة إعلام الناس بخطورة فيروس كورونا، ثم عملت على دعم العمالة الغير منتظمة، خاصة أن الحكومة لم تصل إلى كل العمالة الغير منتظمة بدعم الـ500 جنيه.

ولفتت إلى أنها قامت بمبادرة تحمل اسم " دليفري الخيري" والهدف من هذه المبادرة ايصال السلع والمواد الغذائية للأهالي بدون أي تكاليف إضافية، وهذا يأتي في اطار العمل على منع المواطنين من النزول إلى الشارع بقدر الأمان مع أزمة كورونا.

ولفتت إلى أنها قامت بمبادرة تحمل اسم " دليفري الخيري" والهدف من هذه المبادرة ايصال السلع والمواد الغذائية للأهالي بدون أي تكاليف إضافية، وهذا يأتي في اطار العمل على منع المواطنين من النزول إلى الشارع بقدر الأمان مع أزمة كورونا.

وأضافت محمود، خلال حوارها مع الإعلامي محمد السرسي، ببرنامج "حوار مع مسؤول"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أنها وزعت بعض السلع الغذائية بمساعدة بعض رجال الأعمال، خاصة مع بداية شهر رمضان.

وأضافت محمود، خلال حوارها مع الإعلامي محمد السرسي، ببرنامج "حوار مع مسؤول"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أنها وزعت بعض السلع الغذائية بمساعدة بعض رجال الأعمال، خاصة مع بداية شهر رمضان.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.



