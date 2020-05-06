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مفيد فوزي عن أزمة سد النهضة: "ما يصنعه الله لا تفسده الشعوب"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علق الإعلامي مفيد فوزي، على أزمة سد النهضة، قائلًا: "ما يصنعه الله لا تفسده الشعوب، مثلما يقول البابا تواضروس".

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المياه من صنع الله، ولا تستطيع أن تمنعها الشعوب، معلقًا: "لا تستطيع الشعوب أن تتعنت أو تعند أمام ما يصنعه الله".

ولفت إلى أن احتواء البابا تواضروس يمتد إلى الكنيسة الإثيوبية، متسائلًا: "إلى أي مدى استطاع العالم أن يستفيد من درس فيروس كورونا".

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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