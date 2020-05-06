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شاهد.. أخر أيام تصوير وكواليس مسلسل "ولاد إمبابة"‎ (صور)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

انتهى صناع مسلسل "ولاد إمبابة"، اليوم الأربعاء" من تصوير أخر مشاهد المسلسل والذي يقوم ببطولته كل من الفنان القدير لطفي لبيب، الفنانة فريدة سيف النصر، شمس، مصطفى أبو سريع  وسعد الصغير، عمرو رمزي، عبد مشرف ومراد فكرى ونادر ابو الليف والمطربة نعوم والمطرب إسماعيل الليثى، ومحمد فاروق شيبة.

 

وتدور أحداث "ولاد إمبابة"، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة والكوميديا.

 

"ولاد إمبابة" من تأليف أيمن بكري، مدير تصوير محمد شفيق وتصور فوتو محمد تفاهة، إنتاج شركة ماندو والكينج للإنتاج الفني عمرو ماندو وبلال صبري ومنتج فنى هاشم عبدالله، ومن إخراج ممدوح زكي.

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