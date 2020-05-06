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صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حسم صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصيره من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن صالح جمعه استقر على خطوة الرحيل على سبيل الإعارة خارج الدوري المصري وتحديدا بعد تراجع بيراميدز عن فكرة التعاقد معه في الموسم المقبل.

ويبحث أن صالح جمعة  عرض خليجي في الوقت الحالي أو عرض في أندية الوسط في أحد الدوريات الأوروبية من أجل الرحيل عن المارد الأحمر.

وأصبحت علاقة جمعة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منعدمة مما أدى إلى عدم مشاركة اللاعب تحت قيادته.

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