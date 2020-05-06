برلمانية تزف بشرى سارة بشأن المصريين العالقين في الخارج (فيديو)

قالت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، إن وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم أعلنت عن أن هناك لجنة معنية بإعادة كافة المصريين العالقين في الخارج، بعد دراسة حالتهم، معقبة: "كل المصريين اللي عايزين يرجعوا مصر، هيرجعوا بلادهم، وهذا ما صرحت به وزير الهجرة مؤخرًا".









وأضافت محمود، خلال حوارها مع الإعلامي محمد السرسي، ببرنامج "حوار مع مسؤول"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك 5 آلاف مصري في الكويت يريد العودة لمصر، ووسيتم أعادتهم على مراحلة، خاصة الحالات الإنسانية، والمصريين المخالفين أو الذين انتهت إقامتهم.