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برلمانية تزف بشرى سارة بشأن المصريين العالقين في الخارج (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:00 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كـسـاب أحـمـد
قالت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، إن وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم أعلنت عن أن هناك لجنة معنية بإعادة كافة المصريين العالقين في الخارج، بعد دراسة حالتهم، معقبة: "كل المصريين اللي عايزين يرجعوا مصر، هيرجعوا بلادهم، وهذا ما صرحت به وزير الهجرة مؤخرًا".


وأضافت محمود، خلال حوارها مع الإعلامي محمد السرسي، ببرنامج "حوار مع مسؤول"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك 5 آلاف مصري في الكويت يريد العودة لمصر، ووسيتم أعادتهم على مراحلة، خاصة الحالات الإنسانية، والمصريين المخالفين أو الذين انتهت إقامتهم.

وأشارت إلى أن المصري المقيم في الخارج من المفترض أن يعود لمصر على نفقته الشخصية سواء تكلفة تذكرة الطيران، أو قيمة إقامته في الحجر الصحي، ومن لم يستطيع تمل تكلفة أقامته في فنادق الحجر الصحي، فستتحمل الدولة قامته في المدن الجماعية وبعض المراكز الشبابية بدون تكاليف في الغالب.

ووصلت الرحلة الجوية الأولى لعودة المصريين العالقين بالكويت، أمس الثلاثاء، إلى مطار القاهرة، وقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي تيسير الرحلات الجوية التي تقل المخالفين للإقامة علي شركة مصر للطيران، والذي يستمر بمعدل رحلتين يوميًا، لنقل نحو خمسة آلاف مصري.

وقد غادرت الرحلة الأولى الساعة الـ 3 عصرًا، على متنها 298 ‪مصريا من العالقين هناك منذ غلق المطارات وتعليق الرحلات الجوية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الدول لمكافحة فيروس كورونا.

كما أنهت الحكومة المصرية إجراءات وصولهم، وتجهيزهم لقضاء فترة الحجر الصحي، في بعض المدن الجامعية والتي تستمر 14 يومًا؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية لضمان عدم تفشى الفيروس والسيطرة عليه.

ويذكر أن أسامة هيكل وزير الإعلام، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، إن الأولية تكون لعودة العالقين للحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، بعد ذلك يتم عودة من انتهت فترة عملهم وإقامتهم في الدول، ثم أصحاب تأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

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