عبير صبري: "مش ببوس جوزي عشان التريند"

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نفت الفنانة عبير صبري تصنيفها كممثلة إغراء،موضحة أنها لم تقدم أدوار إغراء خلال مسيرتها الفنية، كما نفت أيضًا تقليدها للفنانة رانيا يوسف من أجل الحصول على التريند.





تحدثت الفنانة عبير صبري خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،عن حقيقة تقديمها لأدوار إغراء، حيث قالت :"أنا مش شايفة نفسى عملت أدوار إغراء، وأنا بنت حلوة وده جزء من أدواتي كممثلة، وبالتالي دي مش تهمة وأنا عملت أدوار تعتمد على الجمال وأنوثتي، وعمري ما تبرأت منها حتى وأنا محجبة".



ونفت عبير صبري تقليدها لرانيا يوسف خلال حضورها للمهرجان الفنية،أما عن تقبيلها لزوجها قالت :" أنا ببوس جوزي حلالي وده طبيعي إنى بوسته على السجادة الحمراء، وكنت فرحانة بيه وعايزة أقول للناس أنا ببوس جوزي وفرحانه ودي مش تمثيلية، وكنا داخلين ومبسوطين في أول مرة يحضر مهرجان، وكان فرحان أننا بدأنا نظهر مع بعض في مناسبات اجتماعية".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.