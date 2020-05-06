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أسعار كحك العيد في منافذ وزارة التموين.. والسعر يبدأ من 60 جنيهًا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:17 م
كحك العيد
كحك العيد

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، مستلزمات عيد الفطر المبارك بداية من الأسبوع المقبل من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.


أسعار الكحك في منافذ وزراة التموين

كيلو بسكويت نشادر بـ 50 جنيها

كيلو بسكويت لوكس بقيمة 80 جنيها

كيلو كحك سادة 60 جنيها

كيلو كحك ملبن 65 جنيها

كيلو كحك مكسرات 85 جنيها

كيلو غريبة سادة 75 جنيها

كيلو غريبة لوز 85 جنيها

كيلو بيتي فور عادي 65 جنيها

كيلو بيتي فور لوكس 85 جنيها

علبة مشكلة عادي بسعر 55 جنيها للكيلو

علبة مشكل سوبر لوكس 80 جنيها للكيلو

علبة مشكل عادي 2 كيلو بسعر 125 جنيهًا 

علبة مشكل سوبر لوكس 2 كيلو بسعر 170 جنيها 

علبة مشكل عادي 3 كيلو بسعر 185 جنيهًا

علبة مشكل سوبر لوكس  3 كيلو بسعر 250 جنيها

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