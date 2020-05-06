أول قرار من النيابة بشأن "جثة العمرانية".. وتفاصيل الواقعة

انتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمناظرة جثة سيدة عثر عليها داخل شقتها بمنطقة العمرانية ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساته، ولمعاينة الموقع.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما أمرت برصد كاميرات المراقبة، لكشف كواليس الواقعة.





وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.





وتجري مباحث الجيزة تحرياتها في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالعمرانية، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اتأخر عليه فضربه"، هذا حال نجل "حارس العقار"، عندما طلب "صاحب الجيم" الذي يقطن في العقار المقابل للجراج، أن يشتري له بعض المستلزمات، فتأخر الطفل عليه، وعندما عاد بالمستلزمات ضربه المتهم لتأخره، فتدخل والد الطفل "حارس العقار" لمنع الضرب عن نجله، فحدثت مشادة كبيرة على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بصدره، أمام طفله.





أقدم صاحب صالة رياضية "جيم" ويدعى" عمرو. أ" في عقده الثالث من العمر، على قتل حارس عقار (جراج)، ويدعى "ج. م" في عقده السادس من العمر، إثر نشوب مشاجرة بينهما، في شارع الورشة بمنطقة الهرم، فاستل الأول آلة حادة "مطواه" وسدد له طعنة نافذة أسقطه قتيلا، فباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق.





وأمرت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وحجم الإصابات التي لحقت به.





بداية الواقعة، عندما تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع الورشة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من "عمرو. أ. أ"، في العقد الرابع من عمره، مالك صالة ألعاب رياضية "جيم"، وبين حارس "جراج" بسبب خلافات سابقة، ما دفع الأول لإخراج سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه وتسديد طعنة نافذة للأخير فأرداه قتيلًا، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.