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تعليق ناري من مفيد فوزي على ضيوف "رامز مجنون رسمي"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:02 م
الإعلامي مفيد فوزي
الإعلامي مفيد فوزي
أمنية فوزي
علق الإعلامي مفيد فوزي، على تحريض أيمن نور وجماعة الإخوان الإرهابية، البنك الدولي على عدم مساعدة مصر، قائلًا: "أتصور أن المال أحيانًا قد يجعل مخلوقًا ما يتنكر بجواز السفر الذي في جيبه".

وتابع فوزي، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "المال هو الذي يستطيع أن يقنع شخصية محترمة أن تصبح ضحية عند المجنون الرسمي في أحد البرامج".

وشدد على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين، وأنه يجب أن تكون ثقافتنا مليئة بالفكر، مشيدًا بمسلسل الاختيار، قائلًا إن الفن يخاطب الوجدان، وهو في نهاية الأمر ثقافة، والثقافة تترجم كسلوك.

ولاقى برنامج "رامز مجنون رسمي" حملة هجوم منذ بدايته بسبب أعمال العنف والتعذيب الذي يقوم بها رامز جلال في ضيوفه وتم رفع عدد من القضايا لوقف البرنامج ولم توجد أي ردود من صناع هذا العمل ورد المنتج عبد أبو الفتوح على كل ذالك من خلال مشاركته لمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبد الفتوح" آية قرآنية في منشوره وهي: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾".

كان القضاء المصري قد أبدى كلمته عندما رفض الدعوى المقامة لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي"،الذي يتم عرضه على قناة " mbc"مصر،و" mbc5"،" mbc1".

أكد المستشار القانوني لمجموعة ".." ثروت عبد الشهيد،أن اقناة اتطلعت بنفسها على بعض حلقات القنوات،وأشادت بأنها لم تجد فيها ما يضر بالأمن القومي المصري، أو ما يدعو إلى العنف والتخريب،،وأشارت المحكة إلى أن هذا البرنامج ترفيهي وهو عمل فني يمارس فيه مقدم البرنامج بعض الدعابات مع الضيوف.

وأضاف الحكم أنه يجب التركيز في الأفعال التي تحدث داخل الاستوديو وأنه باعتباره عمل فني ومن المفترض أن تتنوع الأعمال الفنية لتراضي جميع الأزواق وهذا ما يتفق مع حرية التعبير والرأي.

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