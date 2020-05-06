Advertisements

"باب رزق" يعرض أشهر أكلات النوبة الرمضانية (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

سلط برنامج "باب رزق" الذي يقدمه الكاتب والإعلامي يسري الفخراني على قناة DMC، الضوء على أشهر أكلات النوبة الرمضانية.

 

تحدثت المصممة النوبية شيماء بشاري عن الأكلات الرمضانية مثل أحد أنواع الرقاق الخفيف والذي يسمى "الأبريه"، وأيضًا أكلة "الصلابة" وهي عجينة أشبه بـ "الكريب"، ويتم صنعها على صاج مخصص لها وهي تكون بالحليب والسمنة.

 

كما تحدثت عن التراث النوبي وأسرار الألوان الجميلة، موضحةً أنها تنفذ غرف نوم وسفرة بهذه التصميمات لأن المستهلك يريد شراء شئ جيد وفي نفس الوقت منتج جيد يشبه الطراز النوبي ذو الألوان المميزة، مشيرةً إلى أنه يمكن صناعة الكثير من المنتجات بهذا الشكل وهو ما يخفض تكلفة التصنيع حيث حاولت سابقًا التواصل مع مصانع في دمياط لتنفيذ هذه الفكرة لأنه سيعود بالنفع على المُصنع والمستهلك.

 

لفتت إلى أن ما يميز الفن النوبي هو الألوان وأيضًا التيمة الجديدة في التصميم الخاص به، مشددةً على أنه ليس من السهل تحويل التراث إلى ديكور، ولهذا الأمر بحاجة إلى تجديدات في التصميم.

 

برنامج "باب رزق" يقدمة الكاتب الصحفى والاعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرف قديمة منسية من داخل أماكن متفرقة بمصر.

أخبار تهمك

الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة طقس الغد (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة و 17 دقيقة

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص في البدرشين.. وكشف سر الجريمة

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ يوم

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و نصف

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 10 ساعات

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ نصف ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ يوم

تحديد موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

09:55 م

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

05:32 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة