"باب رزق" يعرض أشهر أكلات النوبة الرمضانية (فيديو)

سلط برنامج "باب رزق" الذي يقدمه الكاتب والإعلامي يسري الفخراني على قناة DMC، الضوء على أشهر أكلات النوبة الرمضانية.

تحدثت المصممة النوبية شيماء بشاري عن الأكلات الرمضانية مثل أحد أنواع الرقاق الخفيف والذي يسمى "الأبريه"، وأيضًا أكلة "الصلابة" وهي عجينة أشبه بـ "الكريب"، ويتم صنعها على صاج مخصص لها وهي تكون بالحليب والسمنة.

كما تحدثت عن التراث النوبي وأسرار الألوان الجميلة، موضحةً أنها تنفذ غرف نوم وسفرة بهذه التصميمات لأن المستهلك يريد شراء شئ جيد وفي نفس الوقت منتج جيد يشبه الطراز النوبي ذو الألوان المميزة، مشيرةً إلى أنه يمكن صناعة الكثير من المنتجات بهذا الشكل وهو ما يخفض تكلفة التصنيع حيث حاولت سابقًا التواصل مع مصانع في دمياط لتنفيذ هذه الفكرة لأنه سيعود بالنفع على المُصنع والمستهلك.

لفتت إلى أن ما يميز الفن النوبي هو الألوان وأيضًا التيمة الجديدة في التصميم الخاص به، مشددةً على أنه ليس من السهل تحويل التراث إلى ديكور، ولهذا الأمر بحاجة إلى تجديدات في التصميم.

برنامج "باب رزق" يقدمة الكاتب الصحفى والاعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرف قديمة منسية من داخل أماكن متفرقة بمصر.