برلمانية تكشف عن أسباب عودة مصر لزعامة القارة الإفريقية (فيديو)

قالت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، إن مصر استعادة دورها الريادي في القارة الإفريقية بفضل جهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ترأس مصر بفكر وقلب أفريقيا، بخلاف دور مجلس النواب الذي غير صورة مصر لدى بعض الأفارقة.





وأضافت محمود، خلال حوارها مع الإعلامي محمد السرسي، ببرنامج "حوار مع مسؤول"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن مصر أصبحت رئيس الاتحاد الإفريقية الفترة الأخيرة، بعدما كانت عضويتها مجمدة في الاتحاد الأفريقي، وهذا بفضل جهود الرئيس السيسي.





في سياق آخر، قالت عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة في تكليف الصيادلة دفعة 2018، لافتة إلى أنها تحدثت مع وزير الصحة الدكتورة خالة زايد كثيرة حول هذا الأمر، معقبة:" أعتقد أن الوقت حان لتكليف الصيادلة لأننا في وقت في حاجة لكل الاطباء والصيادلة"





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.



