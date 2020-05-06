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هذه رسالة أحمد زكي لعبير صبري في بدايتها الفنية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:10 م
عبير صبري
عبير صبري
شيماء يونس
صرحت الفنانة عبير صبري عن حديثها مع الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بعد عمل مشترك جمع بينهم وذلك عبر لقاء لها عبر برنامج شيخ الحارة والجريئة للإعلامية إيناس الدغيدي، المذاع عبر قناة القاهرة والناس.

وعبر أحمد زكي عن رأيه في عبير، حيث علقت قائلة:" إنتى شبه جيل ميرفت أمين ونجلاء فتحي ومختلفة عن جيلك الحالي"، الأمر الذي جعل عبير تحاول معرفة رأي أحمد زكي عن هل هذه الميزة إيجابية أم سلبية فقال لها:" أنها إيجابية ولكنها قد تعطلها خلال مشوارها الفني لاختلافها عن زملاء جيلها، موضحة أن مجاملة هؤلاء النجوم ليست معاكسة"

والجدير بالذكر أن "صبري" تشارك في مسلسل "حيانة عهد"، حيث تشارك به في السباق الرمضاني 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة من طبقة متوسطه تسعى في حياتها لتمتلك مصنعا، وأمام هذا تهمل إبنها، وتستمر الأحداث تهتم بعد ذلك بمشاكل أخواتها وتهمل ابنها، والذي تقوم بطولته الفنانة يسرا مع عدد من ألمع نجوم الفن منهم عبير صبري، حلا شيحة، جومانا مراد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎

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