دوللي شاهين تدعم هشام سليم.. وتؤكد: "ابنه نور مثال للتقدير والاحترام"

دعمت النجمة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك موقف الفنان الكبير هشام سليم تجاه ابنه نور العابر جنسيا.

وكتبت: "لما تبقى اب او ام حتفهم يعني ايه تضحي عشان أولادك تدعمهم وتكون سند ليهم فالحياة. المشكلة مش ولد لبنت او بنت لولد. الكونسبت بحد ذاته يوجع وصعب تتقبله او تفهمه بس فالاخر دي حكمة ربنا. كل الاحترام والتقدير للقدير هشام سليم".

وتابعت: "كل الاحترام و التقدير للقدير هشام سليم".

وكان النجم هشام سليم قد أعلن في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" تقديم المذيعة ايناس الدغيدي والجريئة عن تحول ابنته نورا لذكر وأكد أنه يتقبله ويحترم ميوله ورغباته.