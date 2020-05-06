بـ"الأوناش".. انتشال جثة شخص من ترعة في العمرانية (فيديو)

انتشلت قوات الدفاع المدني بالجيزة، جثة رجل سقط بترعة بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية، بتلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شخص بترعة بنطاق القسم.





بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، رفقتهم قوة من قسم شرطة العمرانية برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب عبد الرحمن محمدين، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان تبين أنه انزلقت قدماه بالترعة، وسقط، وتمكنت القوات من انتشال جثته بواسطة أوناش الإغاثة.





وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

داخل شقتها.. هكذا عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة، بأحد العقارات، بشارع مستشفى الصدر، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بشارع متفرع من شارع مستشفي الصدر، بنطاق القسم.





بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب عبد الرحمن محمدين، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي، وأن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة المتوفاة، دفعت أحد الأهالي إلى إبلاغ الشرطة.



