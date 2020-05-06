مفاجأة.. عبد الباسط حمودة شقيق نبيلة عبيد!

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انطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.



وخلال الحلقة ظهر سيد شقيق كريمة ويجسد دوره الفنان عبد الباسط حمودة ويفاجئها بزيارته لها في الفيلا وتتشاجر معه.



وكانت كريمة قد أوهمت عصمت وجميلة بأن شقيقها تخرج من مدارس فرنسية ولكن بعد ظهوره تغير كل شئ.



وتهاجم كريمة شقيقها لأنه يريد الغناء في بار ويتركها بعد التشاجر معها ولكن تفاجأ بظهوره على القنوات بعد نجاحه في المجال وبعدها يأتي لزيارتها فترحب به.



يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

